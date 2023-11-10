فحص 65 سائقًا خلال حملة لضبط مساطيل الطرق

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (25) متهما.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :ضبط (281) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18933) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين:فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (25) متهم.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (281) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18933) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين:فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بتشكيل عصابي تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعثر بحوزتهم على كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) في مديرية أمن الشرقية.

وفي السابق قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.

كما شهدت منطقة القناطر الخيرية ، حادثا ماساويا حيث تجرد سائق وقام بألقاء جردل يحوي علي مادة كاوية “مياة نار ” علي سيدة وطفلتها .