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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية مغروسة في وجدان المصريين عبر التاريخ (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري فى قلبه ووجدانه قضية فلسطين طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء فى فلسطين.  

وأضاف خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "الدولة المصرية فى ظهر الأشقاء الفلسطينين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى فى الدار العديد من الأسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية،  وكان الجواب يجوز اعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطنين لكل عبر الأجهزة المعنية فى مصر لتصل إلي مستحقيها".

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واستكمل: "بقول للفلسطنين هذه أرضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت أى مبرر قبول ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم".

تراب الوطن مقدس 

وأكد أن الحفاظ الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين، مردفًا: “رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن المدينة المنورة عندما أمر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفي حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول”.

وتابع: "ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادي والمؤسسات والجيش، من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصري أن يفرط في حبة رمل، وأصبحت هذه عقيدة في الجيش المصري".
واستكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويستطيعون أن يبذلوا أرواحهم في مواجهة أي اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذي نعتقد أنه يجب شرع الحفاظ على الدولة الوطنية".

 

 

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