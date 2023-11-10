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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد يتقدم على أبها بهدف بنزيما في الشوط الأول

كريم ينزيما لاعب
كريم ينزيما لاعب الاتحاد

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على أبها بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف بأقدام النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

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تشكيلة الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي.. بنزيما يقود الهجوم

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جاهزية هوساوي وغياب ثلاثي الاتحاد عن مواجهة أبها بالدوري السعودي

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو

الهجوم: كريم بنزيما

فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يدخل أبها المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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