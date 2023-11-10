الزمالك يفوز على الجونة في بطولة الجمهورية للناشئين 2009

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك كل من، أحمد صفوت و أحمد إبراهيم.

وقدم لاعبو الزمالك مستوى متميز خلال شوطي المباراة وصنعوا عدة فرص استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين.

الجهاز الفني لفريق الزمالك 2009

ويقود فريق الزمالك 2009، كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، و إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، و وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات و تأهيل، وأحمد محارب إدارياً، يوسف سيد عاملاً للمهمات.