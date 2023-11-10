تحرير 343 مخالفة تموينية فى ديروط

في إطار تنفيذ خطة محافظة أسيوط لضبط ومراقبة الأسواق لمكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا، والقبض على كل من يحاول التلاعب بالمنتجات المدعومة وضمان ذلك الدعم يصل للمواطنين.

ضبط 343 مخالفة تموينية خلال حملات التموين التي أطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على مدار شهر، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية.

ونوهت محافظة أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والبيطرة، لتكثيف حملات التفتيش المفاجئة للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم. اللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات والمواصفات ومكافحة الاستغلال ومراقبة الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق. وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري ومصادرة البضائع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق أطلقت الوحدة المحلية للمركز ومدينة ديروط عدة حملات على مدار شهر في الأسواق والمخابز بإشراف محمود نجار مدير المركز بالتعاون مع مديرية التموين بتوجيه من أ. ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، بالإضافة إلى إدارة بحوث التموين برئاسة العقيد أحمد شكري وبمشاركة كامل عبد الباسط مديرا. إدارة تموين ديروط محمد سليم رئيس قسم مراقبة التموين محمود أنور رئيس قسم الرقابة التجارية محمد حسن عبد المجيد رئيس قسم التفتيش الفني محمود حسن زكي عبد الحفيظ عبد الله رؤساء الفروع والمفتشون الإداريون ونواب رئيس وأدى المركز إلى تحرير 343 مخالفة في شؤون التموين، أما في منطقة المخابز فقد تم تحرير 310 مخالفات. إمدادات غذائية منها 68 محاضر نقص الوزن، 65 محاضر مواصفات، 88 محاضر عدم نظافة، 19 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل معاينة، 46 بلاغ عدم تسليم لبون، 17 محاضر عدم إعلان مواعيد، 3 محاضر لعدم الالتزام بمقياس حساس و4 شكاوى توقف جزئي عن العمل. وفي منطقة الأسواق تم تحرير 33 مخالفة تقنين منها 7 محاضر بيع سجائر فوق سعرها و8 محاضر بضائع ولحوم منتهية الصلاحية ومحضر جمع 20 أسطوانة غاز للبيع في السوق السوداء

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية