Meta تعود إلى الصين بسماعة رأس VR بميزانية محدودة

لم يكن Meta موجودًا في الصين منذ أن تم حظر Facebook في عام 2009، ولكن قد يكون هذا على وشك التغيير. أفادت تقارير أن الشركة تخطط لإصدار نسخة جديدة تمامًا وبأسعار منخفضة من سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها في البلاد من خلال صفقة حصرية مع شركة ألعاب الفيديو العملاقة Tencent، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. ومن المقرر مبدئيًا أن تبدأ المبيعات في أواخر عام 2024، ولكن لا يزال يتعين الانتهاء من بعض التفاصيل.

ستكون سماعة الرأس الجديدة أقوى من Quest 2، ولكنها تستخدم بصريات أقل جودة من Quest 3، وفقًا للتقرير. يمكن أيضًا بيع سماعات الرأس الأكثر توجهاً نحو الميزانية في مناطق أخرى. وبحسب ما ورد ستستحوذ Meta على حصة أكبر من مبيعات سماعات الرأس، بينما تحصل Tencent على المزيد من إيرادات المحتوى والخدمات، "مثل اشتراكات البرامج ومبيعات الألعاب".

ستفتح الصفقة سوقًا ضخمًا لقسم الواقع الافتراضي في Meta، والذي كان ينزف أموالاً ويمكنه بالتأكيد الاستفادة من هذا الدعم. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت Tencent ستتطلب موافقة الحكومة لبيع الأجهزة. تعد الألعاب نشاطًا شائعًا في الواقع الافتراضي، لكن القواعد الصارمة في الصين كان لها بالفعل تأثير كبير على شركة Tencent، أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم.

قد لا تكون الصين علاجًا سحريًا لقسم الواقع الافتراضي الضعيف في شركة ميتا أيضًا. تعد ByteDance، المالكة لـ TikTok، الشركة الرائدة في مجال الواقع الافتراضي في الصين من خلال سماعة الرأس Pico، ولكنها تعاني من المبيعات في الصين تمامًا كما هو الحال في Meta في أي مكان آخر. ويقال إن شركة Tencent نفسها كانت على وشك تفكيك قسم الواقع الافتراضي الخاص بها، ولكن من المفترض أنها أعادت بناءه مرة أخرى بمجرد أن بدت صفقة Meta حتمية. انخفضت مبيعات سماعات الرأس في جميع أنحاء العالم بنسبة 45 بالمائة تقريبًا في هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إذا تمت الصفقة، ستستعيد شركة ميتا موطئ قدمها في الصين بعد 14 عامًا من عدم وجودها المباشر هناك. وتمتلك الشركة حصة عالمية تبلغ 50 بالمائة من سوق الواقع الافتراضي، مع احتلال PlayStation VR2 من سوني وسماعة الرأس Pico VR في المركزين الثاني والثالث. شركة Apple على وشك دخول السوق بسماعة الرأس Vision Pro التي تبلغ قيمتها 3500 دولار، ولكن من غير المرجح أن يكون لها حضور جاد حتى تقوم بإصدار نسخة أرخص في المستقبل.