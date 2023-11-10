ولاية ماين تتعرض للسرقة من عصابة برامج الفدية

وقعت وكالات ولاية ماين ضحية لمجرمي الإنترنت الذين استغلوا ثغرة أمنية في أداة نقل الملفات MOVEit، مما جعلهم أحدث إضافة إلى القائمة المتزايدة من الكيانات المتضررة من الاختراق الهائل الذي يشمل البرنامج. وفي إشعار نشرته الحكومة حول حادث الأمن السيبراني، قالت إن الحدث أثر على ما يقرب من 1.3 مليون فرد، والذين يشكلون أساسًا إجمالي سكان الولاية. اكتشفت الدولة لأول مرة ثغرة أمنية في برنامج MOVEit في 31 مايو من هذا العام، ووجدت أن مجرمي الإنترنت تمكنوا من الوصول إلى الملفات وتنزيلها من وكالاتها المختلفة في 28 و29 مايو.

في حين أن طبيعة البيانات المسروقة تختلف من شخص لآخر بناءً على تفاعله مع وكالة معينة، يقول الإشعار أن الجهات الفاعلة السيئة قد سرقت أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ورخصة القيادة وأرقام تعريف الدولة، بالإضافة إلى أرقام هوية دافعي الضرائب. وفي بعض الحالات، تمكنوا أيضًا من الإفلات من معلومات التأمين الطبي والصحي للأشخاص. أكثر من 50% من البيانات المسروقة جاءت من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ماين، تليها وزارة التعليم في ولاية ماين.

قامت حكومة الولاية بحظر الوصول إلى الإنترنت من وإلى خادم MOVEit بمجرد علمها بالحادث. ومع ذلك، نظرًا لأن مجرمي الإنترنت كانوا قادرين بالفعل على سرقة معلومات السكان، فهم يقدمون أيضًا عامين من خدمات مراقبة الائتمان المجانية وحماية سرقة الهوية للأشخاص الذين تعرضت أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) وأرقام دافعي الضرائب الخاصة بهم للخطر. كما تشير TechCrunch، فإن عصابة Clop Ransomware التي يُعتقد أنها وراء الحوادث التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا، لم تنشر بعد البيانات المسروقة من وكالات ولاية ماين.

حصل كلوب على الفضل في اختراق سابق لوزارة التعليم في مدينة نيويورك، حيث سُرقت معلومات ما يقرب من 45000 طالب. لم يستهدف مجرمو الإنترنت الذين يستغلون الثغرة الأمنية الحكومة فحسب، بل يستهدفون أيضًا الشركات في جميع أنحاء العالم. سوني هي واحدة منهم. هناك أيضًا شركة Maximus Health Services, Inc، وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، والتي كان اختراقها أكبر حادث متعلق بـ MOVEit حتى الآن.

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة بالفعل بالتحقيق في برنامج Progress Software الذي أنشأ MOVEit، على الرغم من أنها أرسلت للتو مذكرة استدعاء للشركة في أكتوبر وما زالت في مرحلة "تقصي الحقائق" من تحقيقها.