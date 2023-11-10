سقوط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة" لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة، بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



ماس كهربائي في ثلاجة الآيس كريم.. تفاصيل احتراق سوبر ماركت في الطالبية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل احتراق محل سوبر ماركت في الطالبية وتبين أن ماس كهربائي في ثلاجة الأيس كريم السبب، دون وجود شبهة جنائية.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



بعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بثلاجة آيس كريم تسبب فى نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة عامل أثناء عبوره الطريق أسفل سيارة مسرعة بالشيخ زايد

فارق عامل الحياة إثر اصطدامه بسيارة مسرعة في الشيخ زايد، وام نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



و تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسغببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.