منتخب مصر يتعادل أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2024 للناشئات

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة منتخب مصر للناشئات ونظيره الكونغو برازافيل بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما بذهاب الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

أحداث المباراة..

البداية باستحواذ منتخب الفراعنة على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر حتى تقدم بالهدف الاول عن طريق دانا نده فى الشوط الاول، فيما أدرك نظيره الكونغو هدف التعادل في الشوط الثاني، لتنتهى المباراة بنتيجة هدف لكل منهما.

ولعب منتخب مصر للناشئات بتشكيل:

فى حراسة المرمى:عزة الفولي

فى الدفاع: نورا خالد، رودينا عبد الرسول، نور عبد الواحد

فى الوسط: حبيبة عمر، جوي عماد، مايا إيهاب، دنا ندا

فى الهجوم: حلا مصطفى، فرح هشام، حبيبة عصام.

وتقرر اقامة احداث مباراة العودة بين منتخب مصر للناشئات ونظيره الكونغو يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.