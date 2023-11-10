Apple تدفع 25 مليون دولار للتمييز ضد المقيمين في التوظيف

قالت وزارة العدل في بيان يوم الخميس إن شركة أبل ستدفع 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية لتسوية مزاعم بأنها تحابي حاملي التأشيرات وتميز ضد المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين أثناء عملية التوظيف. وهذا هو أكبر مبلغ جمعته وزارة العدل بموجب أحكام مكافحة التمييز في قانون الهجرة والجنسية.

في قلب هذه القضية يوجد برنامج فيدرالي تديره وزارة العمل ووزارة الأمن الداخلي يسمى برنامج شهادة العمل الدائم (PERM). يسمح PERM لأصحاب العمل في الولايات المتحدة بتقديم طلبات للعمال الأجانب للحصول على تأشيرات ليصبحوا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة. كجزء من عملية PERM، يُطلب من أصحاب العمل الإعلان بشكل بارز عن الوظائف المفتوحة حتى يتمكن أي شخص من التقدم إليها بغض النظر عن حالة الجنسية.

قالت وزارة العدل إن شركة Apple انتهكت هذه القواعد من خلال عدم الإعلان عن وظائف PERM على موقع التوظيف الخاص بها، كما أنها جعلت من الصعب على الأشخاص التقدم من خلال طلب طلبات ورقية مرسلة بالبريد، وهو أمر لم تفعله بالنسبة للوظائف العادية غير PERM. ونتيجة لذلك، توصل تحقيق أجرته وزارة العدل إلى أن شركة آبل تلقت عددًا قليلًا من الطلبات لهذه الوظائف أو لم تتلق أي طلبات على الإطلاق من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات عمل.

وقال بيان وزارة العدل إنه كجزء من التسوية، ستدفع شركة آبل 6.75 مليون دولار كعقوبات مدنية وستنشئ صندوقًا بقيمة 18.25 مليون دولار لسداد ضحايا التمييز المؤهلين.

لم توافق شركة أبل على توصيف وزارة العدل. وقال متحدث باسم الشركة لـ CNBC: “توظف شركة Apple بكل فخر أكثر من 90 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتستمر في الاستثمار على الصعيد الوطني، مما يخلق الملايين من فرص العمل”. "عندما أدركنا أننا لم نتبع عن غير قصد معايير وزارة العدل، وافقنا على تسوية تتناول مخاوفهم. لقد قمنا بتنفيذ خطة علاجية قوية للامتثال لمتطلبات الوكالات الحكومية المختلفة بينما نواصل توظيف العمال الأمريكيين والنمو في الولايات المتحدة.