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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إقبال كبير من أهالى المنيا على حملة التبرع بالدم للفلسطينيين فى غزة

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم للفلسطينيين

تزايدت أعداد المتبرعين من الشباب والنساء والرجال بمراكز الشباب  والرياضة بالمنيا ، ضمن حملة التبرع بالدم التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارة الصحة تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزة.

والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحى اليوم من مركز شباب التجمع بالقاهرة ، بحضور قيادات الوزارة وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث اقبل المتبرعين على سيارات التبرع بمراكز الشباب بعد صلاة الظهر وفى الفترة المسائية ، والتى شهدت إقبال الشباب الراغبين فى التبرع بالدم ، وبعض كبار السن والنساء بمراكز شباب دماريس بالمنيا ، ومركز شباب بنى مزار.

وشارك أعضاء مراكز شباب مصر فى حملة التبرع  بالدم ، وبعض الكيانات الشبابية ، كالجبهة الدبلوماسية ، وشباب yly ، وبحضور كافة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وتستمر الحملة حتى التاسعة مساء اليوم ، وبتواجد وحدة المنسقين الإعلاميين المركز الإعلامى بالمنيا ، لتغطية الفاعلية بصورة مستمرة.

 

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