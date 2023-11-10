إقبال كبير من أهالى المنيا على حملة التبرع بالدم للفلسطينيين فى غزة

تزايدت أعداد المتبرعين من الشباب والنساء والرجال بمراكز الشباب والرياضة بالمنيا ، ضمن حملة التبرع بالدم التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارة الصحة تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزة.

والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحى اليوم من مركز شباب التجمع بالقاهرة ، بحضور قيادات الوزارة وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث اقبل المتبرعين على سيارات التبرع بمراكز الشباب بعد صلاة الظهر وفى الفترة المسائية ، والتى شهدت إقبال الشباب الراغبين فى التبرع بالدم ، وبعض كبار السن والنساء بمراكز شباب دماريس بالمنيا ، ومركز شباب بنى مزار.

وشارك أعضاء مراكز شباب مصر فى حملة التبرع بالدم ، وبعض الكيانات الشبابية ، كالجبهة الدبلوماسية ، وشباب yly ، وبحضور كافة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وتستمر الحملة حتى التاسعة مساء اليوم ، وبتواجد وحدة المنسقين الإعلاميين المركز الإعلامى بالمنيا ، لتغطية الفاعلية بصورة مستمرة.