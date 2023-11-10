أوقاف البحر الأحمر تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر بمساجد القصير

انطلقت بمديرية أوقاف البحر الأحمر فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأوقاف والأزهر اليوم الجمعة 10/11/2023 من مسجد الزهراء الجديد بمدينة القصير.

وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وذلك في حضور الدكتور عبدالباسط عثمان احمد مدير الدعوة بالبحر الأحمر.



واشتملت القافلة علي خطبة الجمعة ومقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور والنشاط التثقيفي وقد تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع :؛الابعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"



وأعضاء القافلة هم علي النحو التالي:

1- الشيخ عبدالباسط عثمان احمد محمد مدير الدعوة

2- الشيخ عربي أحمد محمد أحمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية

3- ضيلة الشيخ محمد حامد محمد الشاطرمدير الإدارة

4- الشيخ احمد مصطفى جاد ابراهيم واعظ مجمع البحوث الإسلامية

5- الشيخ ابراهيم احمد محمود مفتش دعوة

6- الشيخ مدني عبدالدايم مدني واعظ مجمع البحوث الإسلامية

7- الشيخ رمضان رجب محمد تمام إمام وخطيب

8- الشيخ محمود عبد الراضي محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية

9- الشيخ حسن جمال حسن السيد إمام وخطيب

10- الشيخ شعبان عمر عبد التواب واعظ مجمع البحوث الإسلامية