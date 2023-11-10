وفاة عامل أثناء عبوره الطريق أسفل سيارة مسرعة بالشيخ زايد

فارق عامل الحياة إثر اصطدامه بسيارة مسرعة في الشيخ زايد، وام نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



و تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسغببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين الثلاثة بقتل طالب بطعنة في القلب بدمياط

لقي طالب مصرعه على يد عاطل وأصدقائه قاموا بتمزيق جسده في دمياط بسبب خلافات سابقة، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة أول دمياط اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، وعاطل "له معلومات جنائية"، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم.

وقام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة)، وبمواجهتهم اعترفوا بترتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سقوط عاطلين بحوزتهما آيس وبودر في بولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.