نجاة طبيبة صيدلانية من الموت عقب اصطدام سيارتها بسور الطريق الدائري

أصيبت طبيبة صيدلانية بحروق في حادث تصادم سيارتها بسور الطريق الدائري واشتعال النيران بالسيارة عقب اختلال عجلة القيادة بيدها أعلي وصلة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة أعلي وصلة المريوطية بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طبيبة صيدلانية اختلت عجلة القيادة بيدها مما تسبب في انحراف عحلة القيادة، واصطدامها بسور الدائري واشتعال النيران بالسيارة وإصابتها بحروق.

تم نقل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لتلقي اللازم كما تم اخماد حريق السيارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين الثلاثة بقتل طالب بطعنة في القلب بدمياط

لقي طالب مصرعه على يد عاطل وأصدقائه قاموا بتمزيق جسده في دمياط بسبب خلافات سابقة، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة أول دمياط اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، وعاطل "له معلومات جنائية"، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم.

وقام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سقوط عاطلين بحوزتهما آيس وبودر في بولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.