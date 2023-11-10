تعليم الفيوم يحقق 6 ميداليات على مستوى الجمهورية فى بطولة الملاكمة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحقق أبطال الفيوم 6 مراكز متقدمة في البطولة على مستوى الجمهورية (2 ميدالية ذهبية -1 فضية - 3 برونزية).

فاز الطالب محمود رمضان جابر - المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية في وزن ٥٤ كجم - ,كما حصل الطالب خالد أحمد شعبان - مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٤٨ كجم , وفاز الطالب محمد نور حسين- مدرسة الشهيد نصر الدين الثانوية بسيلا بشرق الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٥٤ كجم , وفاز الطالب محمد أحمد محمد فرجاني- مدرسة علي فراج التجارية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٥٧ كجم. , وفاز الطالب مصطفى جمال مصطفى - المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن ٧١ كجم، على مستوى الجمهورية. , وفاز الطالب خالد محمد عبد الحميد - المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الثاني الميدالية الفضية وزن ٦٣.٥ كجم، على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، كما قدمت وكيل الوزارة، شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة بمحافظة الفيوم، هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور عماد بليدي رئيس مجلس إدارة منطقة الفيوم للملاكمة، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية ، والدكتورة سامية عبد التواب موجه أول المديرية ، والكابتن محمود مصطفى مسئول النشاط بالمديرية، والكابتن شريف عبد الناصر المدرب الفني لمنتخب الملاكمة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم

انتخابات الطلاب

ومن جهه اخرى اجرت مديرية التربية والتعليم بالفيوم انتخابات المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الادارات التعليميمة الكترونيا وذلك للمرة الاولى فى هذه الانتخابات .

وشهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات تنفيذ الانتخابات الإلكترونية للمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، في تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية ، عبر شاشات" الفيديو كونفرانس" بمركز مصادر التعلم بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

ياتى ذلك في ضوء إستثمار التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، تم تطبيق الانتخابات الإلكترونية للمكاتب التنفيذية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الإدارات التعليمية بمدارس الفيوم .

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الانتخابات التنفيذية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و عبدالنبى مصطفى كمال، موجة عام التربية الإجتماعية بالفيوم ، و أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية ،و هالة يوسف ، موجة أول تربية اجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين رئيس قسم الإتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في اخراج الانتخابات بهذه الصورة للمرة الاولى فى الانتخابات بالمحافظة .

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