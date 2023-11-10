تطورات جديدة في ملف المدير الفني الجديد لـ "اتحاد جدة السعودي"

لا تزال ادارة اتحاد جدة السعودي تبحث ملف المدير الفني للفريق الأول، عقب رحيل البرتغالي نونو سانتو قبل أيام.

اتحاد جدة السعودي

وتداولت انباء صحفية، ابرزتها الصحف السعودية، ان إدارة النمور تناقش التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في حل فشل التعاقد مع الإسباني لوبتيجي الذى لا يتولى المهام الفنية لأى فريق في الوقت الحالي، بعد تركه تدريب فريق ريفير بليت الأرجنتيني.

وأرسلت إدارة النمورعرضين رسميين إلى لوبيتيجي من أجل حسم المفاوضات في أسرع وقت قبل بدأ الاستعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية ومن المقرر أن يفتتح مشواره يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

نونو سانتو

وتعرض نونو سانتو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي الى سلسلة من الهزائم والنتائج السلبية ادت الى اقالته من تدريب النمور.

وكتب الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي علي منصة " أكس " : " يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول ".

وأضاف النادي في البيان الصادر عنه : " وسيتولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات جماهيره ، وتتوجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة ".