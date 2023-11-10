وزير الرياضة يُشيد بأبطال مصر للإسكواش بعد السيطرة علي كأس ماليزيا الدولية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش، مؤكدًا على إستمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية فى الاسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.



حيث فازت لاعب منتخبنا الوطني للإسكواش نور الطيب علي بطلة ماليزيا على أرضها ووسط جماهيرها 3/0 لتُتوج بلقب بطولة كأس ماليزيا العالمية للاسكواش محترفات وتحتفظ بالمركز السادس فى الترتيب العالمي.



وحقق كريم عيد الجواد لقب طولة كأس ماليزيا الدولية للاسكواش محترفين، بعد الفوز على زميله مصطفى عسل بنتيجة 3-0.