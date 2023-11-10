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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استشهاد الفنانة الفلسطينية تالا بعلوشة في قصف جوي إسرائيلي

الفنانة تالا إياد
الفنانة تالا إياد بعلوشة

استشهدت الفنانة تالا إياد بعلوشة، عضو فرقة "أصايل وطن"، التي تعد من أهم الفرق الشبابية فى فلسطين، حسبما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إن تالا استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، في 22 أكتوبر، مع العديد من أفراد عائلتها.

كما استشهدت رؤى همام إسماعيل هنية، طالبة الطب حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي على غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين 11078 شهيدا وإصابة 27490 .

وتلقت الصحة الفلسطينية 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، كما استهدف الاحتلال 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

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