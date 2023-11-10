استشهاد الفنانة الفلسطينية تالا بعلوشة في قصف جوي إسرائيلي

استشهدت الفنانة تالا إياد بعلوشة، عضو فرقة "أصايل وطن"، التي تعد من أهم الفرق الشبابية فى فلسطين، حسبما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إن تالا استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، في 22 أكتوبر، مع العديد من أفراد عائلتها.

كما استشهدت رؤى همام إسماعيل هنية، طالبة الطب حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي على غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين 11078 شهيدا وإصابة 27490 .

وتلقت الصحة الفلسطينية 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، كما استهدف الاحتلال 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.