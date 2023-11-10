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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيلة الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي.. بنزيما يقود الهجوم

كريم ينزيما لاعب
كريم ينزيما لاعب الاتحاد السعودي

أعلن المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السعودي حسن خليفة تشكيلة النمور الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم ضد أبها على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وجاء تشكيل الاتحاد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو

الهجوم: كريم بنزيما

فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يدخل أبها المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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