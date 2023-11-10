استقرار الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، استقرارًا، نظرًا لأن اليوم الجمعة هو أول أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وجاء سعره في ماكينات الصرف الآلي على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وجاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.