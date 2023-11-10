أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة

تحدث الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، عن أبرز محددات زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى القاهرة، اليوم.

قال “شاكر”، خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الزيارة تأتي في سياق عالمي إقليمي في تطور للقضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأشار إلى أن إسرائيل استجابت أمس قليلًا، لكن لا بد أن يكون هناك المزيد من الضغط من قِبل الدول العربية، لافتًا إلى أن زيارة أمير قطر تعد محاولة للتنسيق العربي لمحاولة المزيد من الضغط، بجانب ملف الأسرى.

وواصل شاكر أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات لإدخال المساعدات، منوهًا بأن الداخل الإسرائيلي يضغط أيضًا من أجل استرداد الأسرى الذين تم احتجازهم منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

السيسي يبحث مع أمير قطر مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة وجهود التهدئة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات بين البلدين.

كما ناقش اللقاء ناقش التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة. وفي ذلك السياق بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.