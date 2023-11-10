اليوم.. د. أيمن محسب ضيفًا ببرنامج "من القاهرة" على النيل للأخبار

يحل السياسي والبرلماني الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمحلس النواب، اليوم الجمعة، ضيفًا فى حلقة اليوم من برنامج "من القاهرة" على شاشة قناة النيل للأخبار فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

من المنتظر أن يتحدث الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمحلس النواب، عن نتائج قمة الرياض العربية، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

برنامج "من القاهرة" يترأس تحريره الإعلامى الدكتور حامد محمود، ويقدمه الإعلامي أيمن السيد.