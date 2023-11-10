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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. د. أيمن محسب ضيفًا ببرنامج "من القاهرة" على النيل للأخبار

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور حامد محمود

 يحل السياسي والبرلماني الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمحلس النواب، اليوم الجمعة، ضيفًا فى حلقة اليوم من برنامج "من القاهرة" على شاشة قناة النيل للأخبار فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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محسب: مصر لم تتأخر عن دعم أشقائها العرب وتتعامل بمنطلق المسئولية القومية

 

 من المنتظر أن يتحدث الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمحلس النواب، عن نتائج قمة الرياض العربية، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

 برنامج "من القاهرة" يترأس تحريره الإعلامى الدكتور حامد محمود،  ويقدمه الإعلامي أيمن السيد.

الدكتور حامد محمود

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