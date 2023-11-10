رجال الداخلية يضبطون 313 تاجر مخدرات خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (282) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (313) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,949 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (40,400 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,920 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,210 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,945 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (10,187كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (3,500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (610 جرام)، وعدد (4433) قرص مخدر.

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتي أمن "أسوان -دمياط").

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت7,650كيلو جرام – كمية من مخدر البانجووزنت 5كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين -عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية –3 فرد محلى - عدد من الطلقات- خزينة) بحوزة 5متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (843) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 12كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين ، الشابو"- 3فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- بندقية آلية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.