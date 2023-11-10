صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية

اختتمت الإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا والفاشيولا بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر على إبراهيم مدير الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية والدكتور محمد عماد مدير أداره البلهارسيا بالإدارة، وتحت رعاية الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة وبإشراف الدكتورة عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية.



استمر التدريب على مدار 3 أيام حيث استهدف مديرو المتوطنة والمراجعين وفني المعمل الجدد بالإدارات الصحية التابعة به.



وتناول استراتيجية الوزارة في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى جانب أعمال المسح الميداني وكيفية التسجيل بالسجلات وأشكال البويضات والطفيليات.



قام بالتدريب فريق المتوطنة بالإدارة العامة المركزية بالوزارة الدكتور أشرف آمين مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة المركزية والدكتور سامح المرحومي من إدارة مكافحة البلهارسيا في حين تولى التدريب على الميكرسكوبات مرفت خلف مراجع معملي بالإدارة المركزية للمتوطنة بالوزارة



أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالادارات الصحية وداعياً جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل .

وذلك بناءا على تعليمات د خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان وفي إطار اهتمام الدولة بالقضاء على البلهارسيا ومكافحة الطفيليات المعويه والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبيه على جميع المستويات.