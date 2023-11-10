"سمالوط بلا غلاء".. شعار لمحاربة جشع التجار بالمنيا

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، شعار «سمالوط بلا غلاء»، وذلك للتصدي لجشع التجار، من خلال منفذ دائم لعرض السلع التموينية، واللحوم الطازجة، بسعر مخفض للغاية الذي يشهد إقبالًا شديدًا يوميًا.

وتفقد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، منفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحى شمال المدينة، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واطمأن رئيس المركز على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال زيارته، أوضح محمود عبد الرحمن مدير إدارة تموين سمالوط لرئيس المركز، أن المعرض يتواجد به جميع المنتجات والأصناف التموينية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، واستعرض محمود عبدالرحمن، عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل "الفول، والعدس، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، والدقيق، واللحوم، - وغيرها من المتنجات" والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة.

أكد رئيس المركز، على مدير إدارة التموين، على تنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن.

والتقى رئيس المركز خلال الجولة، بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.