حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة وتتضامن مع القضية الفلسطينية

تملك النجمة حنان مطاوع رصيدًا كبيرًا من الاحترام والتقدير عند جمهورها ومتابعيها لبراعتها في تجسيد العديد من الأدوار الفنية، وثقافتها البالغة وإحساسها الصادق اتجاه القضية الفلسطينية، وحبها الشديد لعائلتها وإلتزامها الصمت خلال مرورها بالوعكة الصحية الأخيرة واستئصالها للغدة الدرقية.

حنان مطاوع



وكشفت حنان مطاوع خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”، المذاع عبر شاشة قناة ON، قائلة: "الحمد لله على كل شيء، أنا من حوالي 4 أشهر ونص عملت عملية الغدة الدرقية، وقبل العملية حالتي اتشخصت حاجة خطيرة جدًا، والمصيبة إن التشخيص مش من دكتور، والموضوع تضخم قبل ما نستشير الدكتور، أو الجراح، ودخلنا في دوامة الوهم أنا وجوزي".

حنان مطاوع: اتشخصت غلط ودخلت أنا وزوجي في نفق مظلم



تابعت: "ارتبكت جدًا لدرجة إني بدأت أعمل مسح ذري، والأعراض كانت ضيق تنفس ولما يجيلي دور برد صوتي يتشرخ ويرجع بعد 4 أشهر، ورقبتي بقت عريضة جدًا غير دلوقتي، لأنهم شالوا منها نص كيلو تقريبًا، ولكن كتير قالولي أنتي عندك غدة درقية، وأنا كنت بعمل وظائف وتطلع كويسة، واللي عملوا السونار دخلوني في نفق مظلم ووهم".

حنان مطاوع: “عشت تفاصيل مشهد ”حلاوة الدنيا" بتاع هند صبري مع جوزي وقت أزمة مرضي".

حنان مطاوع

وأضافت: “أنا بقيت مش شايفة حاجة في الدنيا غير بنتي أماليا ومرتبكة جدًا، أمير جوزي عمل معايا نفس المشهد بتاعي مع هند صبري في ”حلاوة الدنيا"، وطلع من غرفة الكشف كلم كل الدكاترة في العيلة، وبعت لهم صور السونار وسألهم يعمل إيه، ودخل عندي وشه لونه أزرق وفهمت من أدائه إني مش كويسة".

وقالت: "الحمد لله طبعًا وربنا يشفي كل مريض، هي كانت تجربة وحشة أوي، وطول الوقت بحمد ربنا وشاكرة طول الوقت، ومتمنية إني أعيش علشان أبقى مع بنتي أماليا".

حنان مطاوع: أنا كاتبه وصيتي من زمان لكن غيرتها خلال أزمة مرضى الأخيرة

تابعت: "أنا كاتبة وصيتي من وأنا صغيرة زي ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل فترة بغيرها على الظروف، دلوقتي اتجوزت وعندي بنت، وقبل ما أدخل العمليات كتبت وصيتي".

وبالحديث عن الأزمة التي تمر بها دولة فلسطين تضامنت حنان مطاوع معها بشكل كبير.

وعقبت: "الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي شيء أمامه وليس له أي رادع ولا يفقه شيئًا عن التحضر والإنسانية، فهم غوغائية ومتوحشون، على حد وصفها".

وأشارت إلى أن ما يشاهد على الهواء من جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين، أمر غير محتمل، واصفة الاحتلال بأنه قوة الشر في الصراع الإنساني على مر العصور.

ولفتت إلى سيطرة دولة الاحتلال على الاقتصاد والإعلام العالمي، واستطاعت الهيمنة على العالم كله من خلال هوليود، مشددة على أن أي دولة يدخلها الصهاينة يضعون أيديهم على الفنون والاقتصاد، الأمر الذي لا يمكن هذه الدولة الغربية من اتخاذ أي قرار حيال إسرائيل ويجعلها تغض الطرف عن أعمالها بالمنطقة.

واختتمت حديثها إلى الصمود الفلسطيني الرائع في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتوحشة، على الرغم من المعاناة، مؤكدة أن هذا الصمود مدعى للفخر والكرامة والعزة.