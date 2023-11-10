إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا

أصيب سائقين اليوم الجمعة ، في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا، نتيجة التصادم من الخلف.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا، وانتقل علي الفور، فريق الحماية المدنية والإسعاف وتأمين الطرق، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة رقم 7622 ج ا ر «نقل»، بمقطورة رقم 5683 ع ف ق، بأخرى رقم 8419 د ص ج، نصف نقل، نتيجة اصطدام السيارة النقل بالأخريين من الخلف.

وتسبب الحادث في إصابة محمد نجيب محمد 25 سنة سائق، ومحمد طارق الصائغ 26 سنة سائق ، مقيمين بمحافظة دمياط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.