فعاليات حملة التبرع بالدم الذي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية

شهد مركز شباب الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات حملة التبرع بالدم الذى أطلقها مجلس القبائل و العائلات المصرية، بالتعاون مع مدريتي الصحة والشباب والرياضة، وبنك الدم، لصالح الشعب الفلسطيني من مصابي قطاع غزة وبالتزامن مع انطلاق الحملة بكل محافظات الجمهورية.

وانطلقت الحملة منذ الساعة ال10 تحت شعار " قوتنا في وحدتنا" من داخل مركز شباب الإسماعيلية، بجوار موقف الفردوس الواقع وسط المدينة، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين ومسؤلي الحملة منهم عبدالحميد السعدني، وماريانا رمزي بسلة، وسامية بخيت، وعدد كبير من المواطنين والشباب الذين جاءوا للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومصابي قطاع غزة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد شعبان عضو مجلس أمناء اتحاد القبائل والعائلات المصرية، على أن هذه الحملة استمرارا لمجهودات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم أشقائنا في غزة حيث كانت البداية بقافلة مساعدات غذائية ودوائية وملابس وصلت للقطاع.



ولكن هذه الرسالة من شباب المجلس وشباب وزارة الشباب والرياضة في كل محافظات الجمهورية ومن داخل مراكز الشباب تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري وتؤكد دعم المجلس لكل قرارات القيادة السياسية وأن فلسطين في قلب كل مصري دماؤنا واحدة وألمنا واحد.

وأشار أن هذا تأكيد على تعاون المجلس مع الوزارات المختلفة وعلى رأسها الشباب والرياضة ووزارة الصحة أقيمت الحملة في كل محافظات الجمهورية وتستمر لأكثر من يوم في عدد من المحافظات.



وأكد مجلس القبائل والعائلات المصرية على استمرار دعمه للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع، وذلك من خلال تنظيم الحملات الداعمة للشعب الفلسطيني.





وزير الشباب والرياضة يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية…

ومن جهة أخرى أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الأستاذ محمد بركات والأستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين.

موضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية أو المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري أكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.