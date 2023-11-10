مصرع 5 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط ، وسائق بإصابات متفرقة بالجسم ، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا، نتيجة للسرعة الزائدة ، واختلال عجلة القيادة بيد السائق .

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة ، يفيد بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا ببني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي ، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إنقلابها.

وتسبب الحادث في إصابة كل من ، مصطفي فتحي إبراهيم 40 سنة ، عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، مقيم بأسيوط، وأحمد إبراهيم أحمد 27 سنة، سائق، مقيم بسوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العدوة المركزي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بسقوط عمال من أعلى سقالة ، أثناء العمل بمبنى الري بمدينة المنيا ، وانتقل فريق الإسعاف والحماية المدنية والشرطة لموقع البلاغ ، وتبينت إصابة 3 عمال، وهم كل من ، مصطفى بدوي عبدالسلام 38 سنة، وأحمد عطا إسماعيل 19 سنة، وأسامة عبدالسلام على 58 سنة، حيث سقطوا من أعلى سقالة أثناء العمل بمبني الري ، بجوار مسجد القرطبي بمدينة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيقات .