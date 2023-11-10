جامعة جنوب الوادي تُشارك بمؤتمر إبداع مصر الرقمية

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المؤتمر السنوي الثاني لمركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa - ITIDA والذى نظمته شركة دندرة الإبداع مشغل برامج مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ITIDA/TIEC بكريتيفا قنا بجامعة جنوب الوادي.

بحضور المهندسة إيمان نصر مديرة Creativa-ITIDA مصر وممثلوا مركز دندرة الثقافي الشريك المجتمعي لشركة دندرة الإبداع وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة قنا والشخصيات والجهات المؤثرة في البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من وزارة الاتصالات وجامعة جنوب الوادي وبعض من منظمات المجتمع المدني بقنا.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة تضامننا مع الاخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

عبر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن فخره واعتزازه بما شاهده خلال فعاليات المؤتمر لنماذج الشباب الواعي صاحب الفكر الإبداعي.

مشيرا إلى أن نجاح الدول أصبح يقاس برأس المال الفكري والعقول المبدعة مطالبا الطلاب بالاستفادة القصوى والاستثمار الأمثل من مصادر المعلومات والتعلم والتكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع حتى يصبحوا شباب واع ومثقف منتمي لمجتمعه ووطنه يزرع الخير لنفسه وبلده.

وثمن رئيس الجامعة جهد الدولة متمثل في مركز إبداع مصر الرقمية في تشجيع الإبداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع خاصة الشباب وما يقدمه من خدمات تدريبية احترافية متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين، و تقديم الاستشارات المهنية عن المسارات الوظيفية المختلفة بسوق العمل، إلى جانب تقديم ورش العمل ومعسكرات للتدريب ودعم ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي حرص الجامعة على تقديم كل أوجه سبل الدعم للتعاون لمركز إبداع مصر الرقمية بقنا Creativa - ITIDA .

تضمنت فعاليات المؤتمر التعرف على مخرجات وبرامج كريتيفا وسبل تأثيرها فى الحياة المهنية للشباب، وكيفية إيجاد فرصة للتشبيك والتعرف على البيئة الداعمة لريادة الأعمال في قنا والصعيد، كما تم الاستماع لقصص نجاح ملهمة في ريادة الأعمال والعمل الحر والتطوير الوظيفي من الشباب المستفيد، وجلسة متخصصة في التطوير الوظيفي وتحديد المسار المهني قدمها خبراء متخصصون.

وقدمت المهندسة إيمان نصر مديرة Creativa-ITIDA مصر والمهندس أحمد جاد مدير برنامج كريتيفا – إيتيدا قنا وشريك مؤسس بشركة دندرة الإبداع درع المركز للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة تقديرا لدور جامعة جنوب الوادي تحت قيادة سيادته في دعم أنشطة المركز المختلفة.