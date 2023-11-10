استقرار الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، استقرارًا، نظرًا أن اليوم الجمعة هو أول أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وجاء سعره في ماكينات الصرف الآلي على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

الدولار

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وجاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.