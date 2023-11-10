تساعد على فقدان الوزن .. حضري شوربة الدجاج بالكاري

تشكل أضافة البهارات على كيفية تحضير الطعام وتؤثر على مذاقه ويكثر من فوائده التي تعود على صحة الكبار والصغار مما يدفع الأمهات الي إضافتها على مختلف الأطباق التي تحضرها لأبنائها.

ويحتل الكاري مكانة خاصة بين التوابل الشهية لاحتوائه على فوائد عديدة أبرزها:-

فقدان الوزن

يساعد في علاج الإسهال والإمساك والدوسنتاريا

يخفف من غثيان الصباح

يقضي على البكتيريا

جيد لمرضى السكر

جيد للبصر

الحد من التوتر

يشفي الجروح والحروق والانفجارات الجلدية

وبالكاري اللذيذ حضري وصفة غنية بالعناصر المفيدة لصحة الجسم وفي دقائق يمكنك تحضير شوربة الدجاج بالكاري بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- صدر الدجاج : ربع كيلو (مقطع مكعبات)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الماء : 2 كوب

- مرق دجاج : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة (أصفر)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي مكعبات الدجاج، وتبليها بالزنجبيل، والثوم، والكاري، والملح، والفلفل الأسود واتركيها لحوالي نصف ساعة.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء ومرق الدجاج والكريمة، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبي قليلاً.

خففي النار، واتركي القدر لمدة 25 دقيقة حتى تمام نضج الشوربة.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس، وقدميها ساخنة.