الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنيا

حملة الإزالة
حملة الإزالة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهوها في تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت من إزالة 52 حالة تعد علي الأراضي الزراعية .

 

بإعتبار أن الأراضي الزراعية خط أحمر أمن قومي للغذاء ، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، مشددا  المحافظ ، على الازالة الفورية لحالات التعدى ، وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء ، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

 

وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، 19 حالة تعدِِ في قرى القايات ، و صفانية ، و عطف حيدر ، و 19 حالة تعدِِ أخرى في قرى ، طنبدى ، و ميانة ، وآبا ، وشارونة ، بمركز ومدينة مغاغة، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تم إزالة 12 حالة تعدِِ في قرى ، منبال ، وحلوة ، وأبو عزيز ، و بردنوها ، و إبوان ، وأحياء بالمدينة، وحالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص ، بحى غرب مدينة المنيا ، و مصادرة مواد البناء ، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوى جنوب المحافظة .

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