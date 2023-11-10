حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهوها في تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت من إزالة 52 حالة تعد علي الأراضي الزراعية .

بإعتبار أن الأراضي الزراعية خط أحمر أمن قومي للغذاء ، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، مشددا المحافظ ، على الازالة الفورية لحالات التعدى ، وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء ، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، 19 حالة تعدِِ في قرى القايات ، و صفانية ، و عطف حيدر ، و 19 حالة تعدِِ أخرى في قرى ، طنبدى ، و ميانة ، وآبا ، وشارونة ، بمركز ومدينة مغاغة، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تم إزالة 12 حالة تعدِِ في قرى ، منبال ، وحلوة ، وأبو عزيز ، و بردنوها ، و إبوان ، وأحياء بالمدينة، وحالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص ، بحى غرب مدينة المنيا ، و مصادرة مواد البناء ، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوى جنوب المحافظة .