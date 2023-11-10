ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتي أمن "أسوان -دمياط").

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت7,650كيلو جرام – كمية من مخدر البانجووزنت 5كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين -عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية –3 فرد محلى - عدد من الطلقات- خزينة) بحوزة 5متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (843) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 12كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو

وزنت 8كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين ، الشابو"- 3فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- بندقية آلية) بحوزة6متهمين لهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.