من المطبخ الهندي حضري دجاج تندوري أحمر

تحرص الأمهات على تحضير العديد من الوصفات الشهية على مائدة الغداء ليتجمع ابنائها معها يسعدون يوم العطله الرسمية لهم.

وتأتي الدجاج في مقدمة المكونات الرئيسية لتحضير أكثر من وصفة شهية وطيبة المذاق تعجب الكبار والصغار، فضلًا عن فوائدها المتعدده.

وعلى الوصفة الهندية حضري دجاج تندوري أحمر مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للتتبيلة :

بابريكا : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

عصير الليمون : 1 حبة

بهارات تندوري : ملعقة صغيرة (مطحونة)

زبادي : كوب

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

معجون الثوم بالزنجبيل : ملعقة كبيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- أفخاذ الدجاج : 5 قطع (منظفة)

طريقة التحضير

اخلطي في وعاء الزبادي مع البابريكا، والملح، والفلفل الأحمر، وبهارات التندوري، وعصير الليمون، والكركم، والملح.

أضيفي الزيت النباتي، ومعجون الزنجبيل والثوم.

اصنعي شقوقاً بواسطة سكين حادة في قطع الدجاج، وضعي الدجاج فوق التتبيلة وافركيه جيداً بالخليط ثم غطي الدجاج المتبل واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ضعي سلك شبكي فوق صينية الفرن، وضعي الدجاج عليه ثم أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج مع تقليب القطع في منتصف المدة.

أخرجي الدجاج من الفرن وقدميه ساخناً.