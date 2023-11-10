الأمن يضبط 282 قضية مخدرات في 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وقد تمكنت خلال24 ساعة من ضبط(282) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58028) حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (282) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (313) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,949 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,920 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,210 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (10,187كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (610 جرام).

عدد (4433) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (188قطعة سلاح نارى بحوزة 165متهم).. وذلك على النحو التالى :

(24) بندقية آلية.

(38) بندقيةخرطوش .

(8) طبنجات .

(118) فرد محلى .

(449) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة.

(217) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (58028) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(343) حكم جناية.

(26667) حكم حبس جزئى.

(4606) حكم حبس مستأنف.

(42125) حكم غرامة.

(11287) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمينإرتكبوا (9) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (281) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18933) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.