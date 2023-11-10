الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط مزارع وصيدلي في يد العدالة خلال حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وقد أسفرت تلك الجهود بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأيضًا مع مديريتي أمن "البحيرة –الجيزة" من تحقيق النتائج التالية:- 

 

في ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) لكونه محكوم عليه بالإعدام في قضية (قتل عمد).

 

كما تم ضبط (صيدلي) بمحافظة الجيزة ، لكونه محكوم عليه في (157حكم "جزئي" .. بإجمالى مدة حبس 219سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك") وكفالات وغرامات مالية.

 

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

ضبط 294 حكم قضائي متنوع خلال حملة أمنية

ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملة أمنية

الداخلية تنفذ حملة أمنية بمحيط المدارس بالدقهلية لضبط الأمن

حملة إسرائيلية لمغادرة الأراضي المحتلة بعج طوفان الأقصى (فيديو)

حملة أمنية لضبط القائمين على أعمال التسول واستغلال الأحداث

الجريدة الورقية