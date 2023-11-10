سقوط مزارع وصيدلي في يد العدالة خلال حملة أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وقد أسفرت تلك الجهود بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأيضًا مع مديريتي أمن "البحيرة –الجيزة" من تحقيق النتائج التالية:-

في ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) لكونه محكوم عليه بالإعدام في قضية (قتل عمد).

كما تم ضبط (صيدلي) بمحافظة الجيزة ، لكونه محكوم عليه في (157حكم "جزئي" .. بإجمالى مدة حبس 219سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك") وكفالات وغرامات مالية.

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.