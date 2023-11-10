الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المغرب يستهل مشواره بفوز هام أمام بنما في مونديال اللناشئين

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أنتصر منتخب المغرب  على نظيره بنما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في إندونيسيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

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أحرز سيف الدين شلغمو لاعب منتخب المغرب الهدف الأول في الدقيقة 16 بعد رأسية متقنة، قبل أن يضيف أيمن العنير ثاني الأهداف للأسود قبل نهاية اللقاء، لينتصر المغرب في المباراة ويحصد الثلاث نقاط.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع بنما والإكوادور وإندونيسيا، ومن المقرر أن يلتقي الأسود أمام نظيره الإكوادوري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية للمونديال.

وتعتبر ضربة البداية هامة للمنتخب المغربي الذي سيحتاج للفوز فقط من أجل الصعود إلى الدور المقبل بشكل رسمي.
 

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