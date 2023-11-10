ضبط 900 كيلو دقيق بلدي مدعم مهرب للسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وتمكنت الحملة من ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87.5 % مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي 900كجم ، مجمعة بمدخل أحد العمارات بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحضر رقم 17219 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

كما قامت الحملة بالمرور علي المخاببز وتحرير محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفين لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية.