ضبط شخصين لحيازتهما كميات من مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزتهما (كميات من مخدرى "الآيس، والبودر"– سلاح أبيض– مبالغ مالية).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهماللمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى ، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.