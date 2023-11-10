الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخصين لحيازتهما كميات من مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزتهما (كميات من مخدرى "الآيس، والبودر"– سلاح أبيض– مبالغ مالية).

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهماللمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى ، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

 

مواد متعلقة

معاقبة متهم بإحراز مخدر الهيروين بالحبس سنة

ضبط مندوب شركة أدوية بحوزته 7500 قرص مخدر أثناء بيعهم بالجيزة

حبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر في مدينة نصر

أمن أسيوط ينجح في ضربة كبرى أوكار تجار مخدر "الشبو"

السجن المؤبد لتاجر مخدر الشابو في الإسكندرية
الجريدة الورقية