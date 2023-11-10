إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية ، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بدون ترخيص لدور أرضي مقام بالمخالفة، كما تم إزالة مبنى مخالف بالطوب الابيض على الأرض الزراعية بقرية السعديين على مساحة ٦٠م عبارة عن غرفتين بنطاق الوحدة المحلية بسواده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية بأكياد، بإزالة حالتين بناء مخالف على الأرض الزراعية بعزبة القرناوى عبارة عن غرفة بالطوب البلوك على مساحة ٢٥ م باسم المخالف (ص. ع. ب) وكذلك ازالة سور من الطوب الابيض بطول ٢٠ م تقريبا وارتفاع ٣ م باسم المخالف (م .ع .س) وتمت الإزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، بفك شدة خشبية والحديد المسلح الممدود عليها لسقف بالدور الثالث علوي بدون ترخيص بمساحة ( ١٠٠م ) بقرية كفر الباشا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.