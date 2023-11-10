مأكولات تزيد من خطر الإصابة بمرض القلب

يعد نمط الحياة الصحي والتغذية الصحيحة من أهم عوامل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدكتورة آنا بيريوكوفا أخصائية أمراض القلب في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن المواد الضارة للقلب والأوعية الدموية هي:

1 - الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة (المأكولات السريعة والحلويات) هي أكثر أنواع الدهون ضررا، لأنها تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" وبالتالي تصلب الشرايين.

2 - الدهون المشبعة التي ترفع أيضا مستوى الكوليسترول "الضار". ومعظم هذه الدهون موجود في منتجات الألبان المحتوية على نسبة دهون عالية (الأجبان وغيرها) والحلويات وزيت النخيل وزيت جوز الهند.

3 - ملح الطعام، يمكن اعتبار ملح الطعام منتجا خطيرا مشروطا، لأن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم ونشوء الوذمة وارتفاع مستوى ضغط الدم وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

4 - السكر، موجود بكميات كبيرة في الحلويات ومنتجات الألبان المحلاة والمياه الغازية المحلاة وفي الفواكه وعصائرها والمنتجات الغذائية. لأن زيادة كمية السكر في الجسم تؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي والسمنة، كما أن السكر يسبب نقصا حادا في الثيامين، ما قد يؤدي إلى ضمور أنسجة عضلة القلب وغيرها من العواقب الخطيرة.

5 - منتجات اللحوم المصنعة المحتوية على نسبة عالية من محسنات النكهة والمواد الحافظة والمثبتات.