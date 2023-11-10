محافظ الشرقية يشارك في افتتاح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدني، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأت شعائر صلاه الجمعة والذي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطبيب أحمد نعينع، أعقبها أداء خطبة الجمعة للدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الأوقاف، والتي دارت حول الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها.

وأكد خطيب الجمعة، على أن الإنسانية رحمة وعدل وإنصاف بين البشر جميعاً على اختلاف معتقداتهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأعراقهم، من منطلق منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم؛ لينعم الناس جميعاً بالأمن والاستقرار، دون تفرقة بين إنسان وآخر أو شعب وآخر، مع تأكيدنا أنه لا إنسانية بلا عدل ، ولا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا قيم.

أوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

وأكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتُرسي وسطية الاسلام، مثمناً مجهودات وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله، لنشر تعاليم الدين السمحة، ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدماً نحو تنمية وبناء المجتمع.