الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 294 حكم قضائي متنوع خلال حملة أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1613) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (294) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (1) قضية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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