كوارث صحية وبيئية بسبب حرق قش الأرز بالفيوم

تعد مشكلة حرق قش الأرز من أكبر المشاكل التى يواجهها الأهالي بقرى محافظة الفيوم، بسبب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها، وعدم وجود حل جذري لها.

وتنتشر ظاهرة الحرق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام وينتج عنها مشكلة السحابة السوداء التى تتسبب فى الكوارث البيئية والصحية، التي تهدد حياة المواطنين.

والغريب في الأمر أن زراعة الأرز في محافظة الفيوم تتم بالمخالفة للقانون، باعتبار أن المحافظة ليست ضمن المحافظات المسموح لها بزراعة محصول الأرز، والتي يتم تحديدها طبقا لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة، وتنظيم مقررات مياه الري مع باقي المحاصيل الصيفية التي تتزامن مع مواعيد زراعة محصول الأرز، إلا أن المزارعين يقومون بزراعة مساحات واسعة من الأرز كونه المحصول الرئيسي في بعض مناطق المحافظة ومنها قرى قلهانة ومنشأة ربيع وقلمشاه وقصر الباسل وتطون، قبل أن يصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم حينها قرارا بمنع زراعة الأرز عام 2008، بهدف توفير مياه الري خلال فترة أقصى الاحتياجات صيفا، ولكن المزارعين استمروا في زراعة الأرز فهناك من يعتبره المحصول الرئيسي ذو العائد الاقتصادي الذي يستطيع المزارع من عائده بناء مسكنه أو تزويج ابناؤه، وآخرون يعتبرون زراعة الأرز بمثابة العلاج المفيد للتربة الملحية في بعض المناطق، ولذلك أستمر المزارعين في زراعته غير مبالين بحملات الإزالة التى كانت تقوم برش مادة حارقة للنبات في بدايته مع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

السحابة السوداء تسبب اختناقات للأطفال وكبار السن بالفيوم

وتشهد بعض المناطق قيام المزارعين بحرق القش بعد الحصاد، مما يتسبب في المشكلات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى وقوع حوادث السيارات على الطرق الملاصقة للأراضي الزراعية، وكذلك القيام بأعمال الحرق ليلا هروبا من المساءلة القانونية مما تسبب في حدوث اختناقات للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نتيجة الأدخنة الكثيفة الناتجة عن حرق قش الأرز.

في البداية يقول جوده يوسف مزارع من قرية قلمشاه أن خوف المزارعين من التأخير عن موعد زراعة المحاصيل الشتوية، يؤدي إلى اقدامهم على حرق قش الأرز، وكذلك ارتفاع أسعار نقل قش الأرز من الحقول إلى أماكن التخزين، بسبب مغالاة سائقي سيارات النقل والجرارات الزراعية نظرا لارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى انخفاض سعر بيع قش الأرز قياسا بتكاليف نقله، وهناك من يعتقد أن ناتج حرق القش يعود بالفائدة على التربة، ويجب على الإدارات الزراعية أن تقوم بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز.

وأضاف محمود خميس مهندس زراعي بالمعاش أن عدم وعي المزارع بالأضرار الناتجة عن حرق قش الارز، بالإضافة عدم معرفته بالطرق التى ترفع من قيمه القش الغذائية مثل معالجته بالامونيا وتحويله لكومبست "السماد العضوى" أو استخدامه كفرش لمزارع الدواجن المنتشرة في كل قرى المحافظة وخاصة في فصل الشتاء، ونقص عدد مكابس قش الأرز مع إرتفاع أسعارها، ولا بد أن يعلم المزارع أن قش الأرز يعادل تبن القمح فى القيمة الغذائية لذلك يتم استخدامه فى تغذية الجاموس بجوده عالية، ويؤدي إلى زيادة نسبة البروتين عندما يتم استخدامه كغذاء للماشية، كما يستخدم لعمل الكومبست عالى الجودة ورخيص الثمن بدلاً من الأسمدة الكيماوية مرتفعة الثمن، ويستخدمه مربو الدواجن كفرش رخيص الثمن بديلاً لتبن القمح وآمنا بدلاً من نشارة الخشب فى مزارع الدواجن، بالإضافة إلى استخدامه لتغطية محاصيل الطماطم لحمايتها من الصقيع فى الشتاء.

وأوضح المهندس نبيل نعيمي مدير إدارة البيئة بمركز اطسا، أن المزارعين غير مدركين لأضرار الحرق، والتي ينتج عنها غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى المواد الملوثة والمسرطنة التي تنتشر فى الجو من خلال السحابة السوداء ويتراكم جزء منها فى الأراضي الزراعية وتتسبب في تلوث المحاصيل الأخرى ومياه الري بالترع مما يزيد من الخطورة، كما يزيد الحرق من نسبة أمراض الصدر والحساسية والتهاب الحلق والحنجرة إلى 5 أضعاف، لدى المواطنين القاطنين بالقرى المتاخمة لتلك الأراضى الزراعية التى تشهد أعمال حرق قش الأرز، فضلا عن موت جميع الكائنات الحية المفيدة للتربة، وانخفاض نسبة الأكسجين بها مما يؤثر فى المحاصيل التالية لزراعة الأرز.

https://youtu.be/xnv44CG3f2k