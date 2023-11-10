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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف وتوفير العلاج ل 2000 حالة  بقافلة مجانية 

قافلة طبية ببنى
قافلة طبية ببنى سويف

      

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف  سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".           

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده  د محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية سنور مركز بني سويف شرق النيل ، مكونة من 9عيادات في8تخصصات  الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية  تنظيم الأسرة، الرمد وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2035 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 28، معمل طفيليات 36، حالات الأشعة 11، استصدار 9قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 60 حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية  الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية  الضغط، السكر والسمنة  أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن  ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة  فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 107 مواطنين.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي  طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري  وعيد فرج مسئول معلومات القوافل  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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الجريدة الورقية