"الطفولة براءة لها قيمتها".. ضمن مناقشات ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقدت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان'' الطفولة براءة لها قيمتها''، وذلك بمدرسة السلام الإعدادية، في إطار احتفالات أعياد الطفولة، تحدث فيها الدكتور طارق مصطفى مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، قائلا أن الطفولة هى المرحلة الرئيسية فى تأسيس الأفراد، ومن هنا يجب بث روح المثابرة لدى هؤلاء الأطفال من خلال تهيئتهم علميا، وثقافيا، واجتماعيا، وتحديد أولوياتهم مع التمتع بهذة المرحلة بما يناسب ميولهم ورغباتهم، وبث روح الانتماء للأسرة والوطن، مؤكدا أن نجاحهم يساهم فى بناء الوطن وتقدمه.

فيما اختتم قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة الأركيت التي أقيمت في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو، تم خلالها تعليم الطلاب أشغال الأركيت وتصميم عدد 28 لوحة متنوعة من الخشب، بعضها يحمل علم مصر وفلسطين، كما نفذت تدريب الطلاب المدربة ميرا أمير ونعمة رجب، بإشراف سناء قناوي مسئول قسم التمكين الثقافي بالمدرسة.

ثقافة الفيوم تناقش كتاب "سر الحياة" ضمن سلسلة البيت الأخضر

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقدت مكتبة الطفل والشباب بمركز طامية، مناقشة كتاب '' سر الحياة '' تأليف هديل غنيم، وهو من سلسلة البيت الأخضر، والتي تهدف إلى مساعدة الطفل على أن يكون مسئولا تجاه أسرته وبيئته، ناقشت خلاله ماريان مدحت زكى أمينة مكتبة الطفل، أهمية ترشيد استهلاك المياه، موضحة أن سر الحياة هو الماء، فهو أساس إستمرار حياة الكائنات الحية، بينما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة أشغال يدوية من قماش الجوخ، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها عمل عروسة جوانتى، وتعليم خطوات تنفيذها بطريقة بسيطة، بداية من تصميم الباترون المناسب، وقصه على القماش.