قافلة الصحة الإنجانبية فى قنا تُوقع فحوصات لـ 3643 سيدة

قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، إن قافلة تنظيم الأسرة بمركزي دشنا ونجع حمادي في تقديم خدماتها لـ ٣٦٤٢ سيدة، وذلك بقري أبومناع ،العطيات،العزب،فاو،أبودياب ،النجاحية، بهجورة،ساحل البقيلي،الحلفاية.

وأوضح بدران أن القافلة الموسعة قد إستفادت منها ٧٨٣ سيدة من وسائل منع الحمل بمركز دشنا منهم ١٤٦ جدد، ٦٣٧ مترددات ، وحصلت ٥٢ سيدة علي حبوب أحادية ، ٤١٩ علي حبوب مركبة ، كما تم تركيب ١٦ لولب نحاسي ، ٧ لولب هرموني وصرف كبسولات منع الحمل ل ٩٥ سيدة وحقن أحادية ل ١٣٩ سيدة وحقن مركبة ل ٥٠ سيدة.

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أن القافلة قد قدمت خدماتها ل ٢٨٥٩ سيدة بمركز نجع حمادي منهم ٢٣٤ جدد، ٢٦٢٥ مترددات ، مشيرة إلي إستفادة ٢٢٢ سيدة بالحبوب الأحادية ، ٢٠٣١ حبوب مركبة ، ٩١ لولب نحاسي ، ١٤ لولب هرموني ، ٢١٤ حقن أحادية ، ٨٨ حقن مركبة و ١٨٨ كبسولة هذا ويتقدم السيد الدكتور محمد يحيي بدران بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية العاملة بتنظيم الأسرة علي جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والمشورة للسيدات بقري ونجوع المحافظة

ونظمت القافلة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان في التصدي للزيادة السكانية والعمل علي دعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف الداودي محافظ قنا.