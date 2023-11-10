ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالأقصر

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية –المنوفية–الأقصر" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازةالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتى:-

مديرية أمن الشرقية

ضبط (تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوافـى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن المنوفية

ضبط ( عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الشهداء ، وبحوزته(كمية من مخدرى "الحشيش والهيدرو" - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.