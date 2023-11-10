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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح مسجد النور بقرية قاي بعد إحلاله وتجديده بمركز أهناسيا

افتتاح مسجد بإهناسيا
افتتاح مسجد بإهناسيا

 أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة أهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية قاي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 أقيمت شعائر صلاة الجمعة  بالمسجد المقام على مساحة 200 متر"إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه، جهود ذاتية، وذلك في حضور  ناصر سيف النصر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا  وعضوى مجلس النواب "اللواء سامي توفيق والدكتور على بدر"، ونواب رئيس المدينة الشيخ سيد نور الدين، مدير أوقاف إهناسيا، ورؤساء المجالس القروية وأهالي قرية قاي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، التي تناولت موضوع الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها. 

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الجريدة الورقية